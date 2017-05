Schulen : Zeitschriften in Schule sollen Lese-Unlust dämpfen

Rund 7000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern können in den nächsten Wochen im Unterricht Zeitschriften lesen. Das bundesweite Projekt soll Kinder und Jugendliche zum Lesen motivieren und ihnen die Bedeutung der Pressefreiheit nahebringen, wie die Stiftung Lesen am Dienstag an ihrem Sitz in Mainz mitteilte.