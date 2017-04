Umwelt : Zempiner Ersatzkiosk bleibt geschlossen

Der nach der Sturmflut geschaffene Ersatzkiosk in Zempin auf der Insel Usedom bleibt vorerst geschlossen. Der Kiosk, der am Gründonnerstag im Beisein von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) symbolisch eröffnet wurde, hat noch keine Betriebserlaubnis. Aus fachlicher Sicht der Lebensmittelkontrolle bestünden noch Mängel, die beseitigt werden müssten, sagte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Donnerstag.