Agrar : Zuckerfabrik beendet Rübenverarbeitung: gute Saison

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Anklamer Zuckerfabrik steht vor dem Abschluss der diesjährigen Rübenverarbeitung. Insgesamt seien in der einzigen Zuckerfabrik in Mecklenburg-Vorpommern rund 1,35 Millionen Tonnen Rüben verarbeitet worden, sagte Geschäftsführer Matthias Sauer am Freitag in Anklam. Mit einer täglichen Verarbeitungsleistung von durchschnittlich 11 600 Tonnen habe die zur niederländischen SuikerUnie-Gruppe gehörende Fabrik damit nahtlos an die guten Leistungen des Vorjahres anknüpfen können. Ab 30. September 2017 werde das Unternehmen mit dem Wegfall der EU-Zuckermarktordnung auf dem freien Markt agieren. Quoten und Rübenmindestpreise fallen weg. Das Unternehmen sieht sich laut Sauer dafür gut gerüstet.