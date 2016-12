Ein Fußgänger ist am Donnerstag bei einem Bahnunfall in Schwanheide bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Nähere Angaben konnte die Polizei am späten Nachmittag noch nicht machen. Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Schwerin sei eingestellt worden.

Pressemitteilung