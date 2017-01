Prozesse : Zwei Kirchenglocken gestohlen: Sachse auf der Anklagebank

Für den Diebstahl von Kirchenglocken muss sich ein Mann aus Sachsen heute vor dem Amtsgericht in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) verantworten. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, Ende 2015 auf Friedhöfen in Dahmen (Landkreis Rostock) und Hohenbrünzow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Glocken entwendet zu haben. Die je mehr als 100 Kilogramm schweren Glocken hatten Polizisten Mitte 2016 in der Wohnung des Beschuldigten in Markneukirchen (Vogtlandkreis) gefunden.