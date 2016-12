Unfälle : Zwei Menschen bei Kollision verletzt: Ein Auto ausgebrannt

1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind am Samstag in der Nähe von Ihlenfeld bei Neubrandenburg beide Fahrer verletzt worden. Der Wagen eines 20-Jährigen fing nach der Kollision sofort Feuer und brannte komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann konnte sich aber noch selbst aus dem Auto retten. Zuvor hatte er aufgrund von Straßenglätter und zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er und der 60 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht.