Demmin : 80-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt 

1 von 1 Foto: Paul Zinken (Illustration) 1 von 1

Bei einem Unfall in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 80 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, betrat der Rentner am Donnerstag plötzlich die Bundesstraße 110 und wurde von einem Auto erfasst. Der 80-Jährige, der stark angetrunken gewesen sein soll, kam in die Universitätsklinik nach Greifswald. Der 36-jährige Autofahrer blieb äußerlich unverletzt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen