A14/Karstädt: Totalschaden nicht gemeldet

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei fanden auf der A 14 zwischen Groß Warnow und Karstädt Beschädigungen an der Leitplanke, Fahrzeugteile und ein Kennzeichen vor. Die Halterin gab an, dass ihr Mann dort einen Unfall hatte, durch den am Pkw Totalschaden entstand. Da er keinen Fremdschaden bemerkte, habe er nicht die Polizei verständigt.

von wnie

erstellt am 27.Jan.2017 | 16:29 Uhr

