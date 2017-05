Ahlbeck: Auto prallt gegen Baum - Beifahrerin stirbt

Am Dinestag gegen 18 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit seiner 66-jährigen Ehefrau aus dem Landkreis Vorpommern Greifswald die Kreisstraße 77 aus Ahlbeck kommend in Richtung Luckow. Etwa ein Kilometerhinter der Ortschaft Ahlbeck kam er mit seinem Auto in einer Linkskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer wurde schwerverletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Ueckermünde verbracht.Ein Mitarbeiter der Dekra kam zum Einsatz. Die Straße war etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

