Bobitz: Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht zum Samstag wurde ein Zigarettenautomat am Bahnhof in Bobitz gesprengt. Die unbekannten Täter öffneten den Automaten mittels Einbringen eines noch unbekannten Sprengmittels. Durch die Detonation wurde der Automat zerstört, einzelne Teile flogen bis auf die Fahrbahn. Ob und was die Täter erbeuteten ist bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an sie zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Rufnummer 03841 2030, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen