Boizenburg: Fußgänger von Pkw erfasst

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bereits am Freitagmorgen ein 79-jähriger Mann gegen 6.30 Uhr in der Bahnhofstraße von einem abbiegenden Auto erfasst, dessen Fahrer den Fußgänger offenbar übersehen hatte. Das Unfallopfer erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

