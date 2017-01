Bützow: Pkw stießen zusammen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße, Höhe des Eiscafés am Hafen. Der Fahrer eines Pkw wollte sich vom Grundstück kommend rückwärts in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei übersah er ein anderes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrtüchtig. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 10 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Jedoch kam es während der Unfallaufnahme und beim Bergen des Fahrzeuges kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen in der Bahnhofstraße.

