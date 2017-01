Bützow: Schlägerei nach einer Party

Bei einer Party in der 1. Wallstraße in Bützow ist am Sonnabend gegen 21.30 Uhr ein Streit in eine gewaltsame Auseinandersetzung gemündet. Einer der Beteiligten rammte seinem Kontrahenten mit dem Kopf so stark die Nase, dass diese schwer blutete. Gegen den gewaltbereiten Jugendlichen läuft nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

