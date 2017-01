Dorf Ganzow: Drei Verletzte nach Unfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 208 in Dorf Ganzow sind drei Autoinsassen im Alter von 26, 36 und 54 Jahren leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Mazda-Fahrerin auf einen Mercedes aufgefahren. Dieser wurde wiederum gegen einen VW Golf geschoben. Der Sachschaden wird insgesamt auf 18 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei gestern mit. Der folgenreiche Auffahrunfall hatte sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Stadt Gadebusch ereignet.

