Einbruch in die "Miniaturstadt" Bützow

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu heute in die "Miniaturstadt" im Bützower Gewerbegebiet ein. Mittels unbekannten Gegenstandes wurden mehrere Türen auf dem Gelände aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Derzeit wird durch die Eigentümer der Anlage geprüft, was bei dem Einbruch entwendet wurde. Der Betrieb auf der Anlage kann trotzdem uneingeschränkt weiterlaufen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.