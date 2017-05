Göhren: Verdacht der Vergewaltigung

Über eine mögliche Vergewaltigung in Göhren wurde die Polizei am 01.05.2017 gegen 07:40 Uhr informiert. Die Geschädigten aus der Nähe von Leipzig bewegte sich am 30.04.2017 gegen 23 Uhr fußläufig in der Strandstraße in Richtung Thiessower Straße. In der Nähe der Strandstraße 12 wurde sie plötzlich von einer männlichen Person von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht.

Daraufhin wurde sie in ein nahgelegenes Gebüsch gezerrt, wo der Täter dann unter Gewaltanwendung den Geschlechtsakt durchführte. Danach flüchtete dieser in Richtung Strand. Durch die Vorgehensweise des Täters erlitt die Geschädigte verschiedene leichte Verletzungen. Die 56-jährige Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Der Täter wurde durch das Opfer wie folgt beschrieben:

ca. 20 - 25 Jahre alt

schlanke Gestalt

ca. 175 - 180 cm Größe

dunkelhaarig

leichter Oberlippenbart

Er trug folgende Bekleidung:

dunkle Jacke oder Sweatshirt mit Kapuze

dunkle Hose

Die Polizei bittet in diesem Fall dringend um Unterstützung! Wer zum möglichen Täter oder zum Tatablauf sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, seine Wahrnehmungen im Polizeihauptrevier Bergen (Tel.: 03838/8100), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen.