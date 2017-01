Graal-Müritz: Tresor aus Bürgertreff gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu heute in den Graal-Müritzer Bürgertreff "Onkel Bräsig" eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter irgendwann zwischen 23 und 8.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes in der Straße Zur Seebrücke 6 auf und stahlen einen Tresor aus einem Schrank. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die sich in der fraglichen Zeit in der Nähe des Objekts aufhielten, kann diese der Kriminalpolizei Sanitz melden, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Kontakt: 038209/440.

