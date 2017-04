Greifswald: Räumfahrzeug gestohlen

Am Freitag gegen 16 Uhr, wurde ein weißer VW T4 in der Straße Am Helmshäger Berg in Greifswald abgestellt. Am Montag gegen 12 Uhr bemerkte der Besitzer, dass der Pritschenwagen verschwunden war. Er erstattete Anzeige. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HRO-IV2 ist mit einem orangefarbenen Schneeräumschild und einer Streuvorrichtung ausgestattet und hat einen Wert von etwa 7000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.