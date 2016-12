Groß Godems: Einem Hund ausgewichen, Kollision folgte

Bei einem Unfall in Groß Godems wurden Dienstagabend zwei Autoinsassen leicht verletzt. Ihr Kia stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dessen Fahrerin zunächst einem Hund ausgewichen war und dabei in den Gegenverkehr geriet. Nach dem seitlichen Zusammenstoß geriet der Kia außer Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Die 34 und 41 Jahre alten Insassen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrerin des anderen Wagens blieb äußerlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen