Gützkow: Tote und hungernde Schafe auf Koppel entdeckt

Die Polizei hat am Mittwoch nach einem Hinweis mehrere tote sowie unterernährte Schafe auf einer Koppel bei Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Die Schafe hätten offensichtlich über Tage nichts zu Fressen und kein Wasser bekommen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Zwei tote Tiere seien mit herausgerissenen Ohrmarken in einem Müllsack verpackt gewesen, zwei weitere tote Schafe hätten auf der Koppel gelegen. Ein Tier sei von einem Beamten durch einen Schuss aus der Dienstwaffe vom Todeskampf erlöst worden.

Das Veterinäramt des Landkreises sprach nach Polizeiangaben gegen den Eigentümer der Herde mit mehr als 100 Schafen ein Betreuungsverbot aus und ließ die Tiere mit Heu und Wasser versorgen. Geplant war, die Herde an einen anderen Ort zu bringen. Am Donnerstagmorgen seien die Schafe und der Koppelzaun jedoch verschwunden gewesen.

Gegen den 52-jährigen Tierhalter wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Ihm drohe eine Geldstrafe bis zu 25.000 Euro und beim Nachweis der Tötung von Tieren eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, hieß es. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

