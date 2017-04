Hohenbrünzow: Stall mit Werkstatt und Carport abgebrannt

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Mittwoch in Hohenbrünzow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) das Übergreifen eines Feuers in einem früheren Stall auf ein Wohnhaus verhindert. Ursache war ein Brand, der kurz nach Mitternacht in einem etwa zwölf Meter langen Stallgebäude auf dem Grundstück ausgebrochen war, wie die Polizei mitteilte. Das zuletzt als Werkstatt und Garage genutzte Gebäude brannte aus, auch ein benachbartes Carport wurde vernichtet. Ein dort geparktes Wohnmobil habe noch weggefahren und gerettet werden können.

Menschen seien nicht verletzt worden. Die Ursache für den Brand müsse noch geklärt werden. Der Schaden wird auf knapp 20 000 Euro geschätzt.