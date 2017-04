Horst: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst kam es in der vergangenen Nacht nach einer Körperverletzung zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 38 Jahre alter Mann aus dem Iran war von einem 23-jährigen Iraker mit einer Glasscherbe angegriffen und oberflächlich am Arm verletzt worden. Der Geschädigte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Bewohner der Einrichtung solidarisierten sich mit den Beteiligten und attackierten sich lautstark. Um die emotional aufgebrachte Stimmung unter den Beteiligten zu beruhigen setzte die Polizei Beamte mehrerer Polieireviere des Polizeipräsidiums Rostock sowie Unterstützungkräfte aus den benachbarten Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein.

Im Ergebnis wurde der 23-jährige Angreifer in Gewahrsam genommen. Derzeit sind die genauen Hintergründe des Vorfalls noch nicht aufgeklärt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.