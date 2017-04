Malchin: Politisch motivierte Graffito

Im Tatzeitraum vom 26.04.17, 19:00 Uhr zum 27.04.17, 09:30 Uhr, brachten bisher unbekannte Täter an die Wände einer Eisenbahnunterführung zwischen Remplin und Retzow (Bereich Malchin) mehrere politisch motivierte Graffito an. In schwarzer, weißer und roter Farbe standen die Worte "Rudolf Hess NIE VERGESSEN Ruhe in Frieden" (ca. 6 m x 1,6 m), "NATIONALER Widerstand!" (ca. 4 m x 1,2 m) und "NS Area! N.W.M.C." (ca. 3,7 m x 1,4 m).

Eine Beseitigung dieser Schmierereien wurde veranlasst. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden.