Neubrandenburg: Braune Substanz im Landgericht war harmlos

Die bräunliche Substanz, die am Mittwoch in der Poststelle des Landgerichts Neubrandenburg eingegangen war, ist harmlos. Das haben Untersuchungen des Robert Koch-Instituts in Berlin ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Es seien keine Bakterien, Viren oder Toxine nachgewiesen worden. Die Sperrung der Poststelle des Justizzentrums wurde aufgehoben. Wegen des Fundes war am Mittwoch der Haupteingang gesperrt worden, die Prozesse fanden aber trotzdem statt. Die Beteiligten benutzten Hinter- und Nebeneingänge. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Mehr zum Thema Poststelle gesperrt : Brief mit Pulver im Landgericht Neubrandenburg

Vor zwei Wochen waren in mehreren Justizbehörden unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern Briefe mit weißem Pulver eingegangen, das sich in allen Fällen als harmlos herausstellte.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen