Neubrandenburg: Getränkemarkt angesteckt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unbekannte haben in Neubrandenburg offenbar einen Getränkefachmarkt in Brand gesetzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend am Hintereingang des Marktes im Reitbahnviertel aus und erfasste auch das Hauptdach des Gebäudes.

Feuerwehrleute hätten ein Niederbrennen des gesamten Gebäudes aber knapp verhindern können. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der Schaden wurde zunächst grob auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Verletzt wurde niemand.

