Neustrelitz: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Am 29.04.2017, gegen 14:25 Uhr, kam es in 17235 Neustrelitz in der Penzliner Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 80-jährige Fahrer eines PKW VW Golf die Penzliner Straße aus Richtung B 193 kommend in Richtung Zierker Straße. An der Einfahrt zum DRK-Krankenhaus beabsichtigte er nach links auf das Gelände des DRK-Krankenhauses abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des im Gegenverkehr befindlichen 59-jährigen Fahrer eines Motorrades Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen