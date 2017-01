Nieklitz: Auto vermutlich in Brand gesteckt

Am Donnerstag gegen 23.45 Uhr ist es in Nieklitz zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen entzündeten unbekannte Täter einen PKW Ford. Das Fahrzeug brannte zunächst im Heckbereich, in der weiteren Folge konnte ein Ausbreiten jedoch nicht verhindert werden, so dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Ein weiteres Auto konnte vor einem Übergreifen der Flammen aus der Gefahrenzone gebracht werden. Die Auswertung der Spurenlage am Tatort ergab Hinweise auf einen Brandbeschleuniger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen