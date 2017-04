Parchim: Unbekannte beschädigen Wahlkreisbüro der AfD

Am Morgen gegen 5.40 Uhr, beschädigten mehrere bisher unbekannte Täter ein Fenster des Wahlkreisbüros der AfD in Parchim. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen eines Zeugen warfen fünf oder sechs Männer Steine gegen das Fenster des Büros in der Straße "Am Kreuztor". Dadurch entstanden Risse im Glas, zerstört wurde die Scheibe jedoch nicht. Des Weiteren brachten die Täter einen Aufkleber an. Durch die Beschädigungen entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Vor Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren, die Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.

