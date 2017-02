Perleberg: Container brannten

1 von 1 Foto: Beate Mundt 1 von 1

Nach einer Zeit gewisser Ruhe brannten in der Nacht zu Freitag nun wieder Papiercontainer. Gegen 01.10 Uhr erreichte die Polizei ein Anruf. Hinter dem Verwaltungsgebäude in der Karl-Liebknecht-Straße sei ein Feuerschein zu sehen. Schnell stellte sich heraus, dass die Papiercontainer in der Kurmärker Straße in Flammen standen. Beim Eintreffen der Perleberger Ortsfeuerwehr waren diese fast ausgebrannt, so Einsatzleiter Christoph Passow. Unbekannte hatten die Container offenbar mutwillig in Brand gesetzt, heißt es dazu im Bericht der Polizeidirektion Nord. Der entstandene Sachschaden wir auf zirka 1000 Euro geschätzt.

von dori

erstellt am 03.Feb.2017 | 15:21 Uhr