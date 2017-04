Rostock: Frau im Schlaf bestohlen

Im Zusammenhang mit einer Diebstahlshandlung am Sonntag zwischen 3.30 und 4.40 Uhr sucht die Bundespolizei eine männliche Person, die wie folgt beschrieben werden kann:

Alter: ca.35 Jahre

Gestalt: schlank

Größe: 175 bis 185 cm

Bekleidung: braungraue Jacke, blaue Jeans, Sportschuhe, rote Bauchtasche, weißer Stoffbeutel

Sondervermerk: Pflaster über dem linken Auge

Der Mann steht im Verdacht eine junge Frau in der Bahnhofshalle an der Südseite des Hauptbahnhofes Rostock bestohlen zu haben. Die junge Frau betrat gegen 3.30 Uhr die Halle und setzte sich auf eine Bank, um auf ihre Abfahrt des Zuges in Richtung Tessin um 5.06 Uhr zu warten. Hierbei ist sie offensichtlich eingeschlafen. Diese Situation nutzte der derzeit unbekannte Täter und entwendete aus der Tasche der Frau deren Portemonnaie mit sämtlichen Kredit- und Versicherungskarten sowie ihr Handy. Die Tatzeit soll gegen 4.20 Uhr gewesen sein. Der Täter soll im Anschluss daran um 4.56 Uhr mit dem Regionalzug RE 13001 in Richtung Stralsund gefahren sein.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Ihre Mitthilfe. Wer konnte die oben genannte Tat beobachten bzw. kann Angaben zu der oben beschriebenen Person machen? Insbesondere wendet sich der Zeugenaufruf auch an Bahnreisende die am Morgen um 5.00 Uhr den Regionalzug RE 13001 in Richtung Stralsund genutzt, den Mann gesehen haben und Angaben machen können, wo dieser den Zug wieder verlassen hat.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer: 0381/2083-111 entgegen. Hinweise können auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei, Tel.: 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.