Ruchow: Anhänger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 29.12.2016, 17:00 Uhr bis zum 30.12.2016, 17:00 Uhr einen landwirtschaftlich genutzten, seitlich kippbaren Anhänger der Marke "PRONAR" von einem Feld in Ruchow. Der grüne Anhänger wurde dem Spurenaufkommen zufolge an einen Ackerschlepper oder an ein Fahrzeug mit vergleichbarer Größe angehängt und auf diese Weise über die K108 in Richtung B104 entwendet.

Zeugen, denen im Tatzeitraum eine solche Fahrzeugkombination aufgefallen ist oder anderweitige sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847 43270, an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

