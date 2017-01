Schwerin: Fußgänger von Auto erfasst

Am Sonnabend gegen 22 Uhr fuhr ein Audifahrer auf der Landstraße 72 von Schwerin in Richtung Ludwigslust. In Höhe Stern Buchholz bemerkte der 28-jährige Fahrer am rechten Fahrbahnrand plötzlich eine Person, welcher er bremsend ausweichen wollte. Bei diesem Ausweichmanöver erfasste der Fahrzeugführer einen anderen Fußgänger, der sich mittig auf der Fahrbahn befand. Es handelte sich um einen 36-jährigen, welcher verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der andere Fußgänger flüchtete von der Unfallstelle. Wer dieser Mann ist und warum beide nicht auf dem vorhandenen Gehweg waren, ist

Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

