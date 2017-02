Schwerin/Ludwigslust: Mutmaßliche Gepäckdiebin gestellt

Der Unachtsamkeit eines 22-jährigen war es geschuldet, dass ihm gestern Abend gegen 20 Uhr seine persönlichen Sachen, Reisetasche, Rucksack, Handy und Laptop entwendet wurden. So zumindest gab er es gegenüber den Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin an, als er den Diebstahl anzeigte. Gemeinsam mit einer weiblichen Person wartete er am Bahnsteig auf seinen Zug in Richtung Ludwigslust. Kurz vor Abfahrt des Zuges war er kurz abgelenkt und ließ seinen Sachen unbeaufsichtigt. Diesen Moment nutzte die Frau, nahm sich der Sachen an und bestieg den Zug. Der Geschädigte konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben und die Beamten des Bundespolizeireviers fuhren unverzüglich zum Bahnhof nach Ludwigslust, wo sie die mutmaßliche Gepäckdiebin am Bahnsteig auf einer Bank spielend mit einem Laptop antrafen. Die Beamten eröffneten ihr die im Raum stehende Tat, welche von ihr zurückgewiesen wurde. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnten die in Frage stehenden entwendeten Gegenstände aufgefunden werden. Als die Beamten die ihnen bereits polizeilich bekannte 18-jährige nach ihrem Fahrschein befragten, gab sie an, diesen weggeschmissen zu haben. Spätere Ermittlungen ergaben, dass sie auch nicht im Besitz einer Fahrkarte war. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Erschleichens von Leistungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang macht die Bundespolizei nochmals darauf aufmerksam, das Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen, Rucksäcke sowie Taschen eng am Körper zu tragen und gegen Diebstahl geschlossen zu halten.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen