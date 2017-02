Suche nach Vermisstem : Schwerin: Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 41-jährigen Andreas Ihlenfeld

1 von 1 Foto: Jens Wolf/Archiv 1 von 1

Personenbeschreibung:

- 1,80 m groß und schlank

- gepflegte Erscheinung

- scheinbares Alter 35 Jahre

- kurze dunkle, teilweise grau-melierte Haare, Fassonschnitt

- Brillenträger

Vermutlich ist der Vermisste in seinem Pkw, einem grünen Opel Insignia mit amtlichem Kennzeichen für den Landkreis Ludwigslust-Parchim LUP unterwegs. Er ist psychisch instabil, eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Andreas Ihlenfeld verschwand in der vergangenen Nacht aus seinem gewohnten Lebensumfeld. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet deshalb dringend um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat den Vermissten oder den Pkw des Gesuchten gesehen bzw. wer kann Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Andreas Ihlenfeld geben? Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin in der Graf-Yorck-Str. 6 unter der Tel. Nr. 0385/20700, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Ein Foto des Vermissten liegt uns gegenwärtig nicht vor.

