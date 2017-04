Schwerin: Raub in der Weststadt

In der Johannes-Brahms-Straße kam es heute Mittag zu einem Raub. Zwei bisher unbekannte Mädchen entrissen einer 87-jährigen Frau von hinten die Handtasche. Die Rentnerin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Sie wurde durch einen RTW ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen müssen die Täterinnen die ältere Dame beim Abholen von Bargeld an der Sparkasse in der Lessingstraße beobachtet haben. Die Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden: 155-170cm, kurze mittelblonde Haare, scheinbares Alter 14-18 Jahre. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560

