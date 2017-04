Schwerin: Zwölf Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt

Während der Osterfeiertage sind bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in Schwerin-Wüstmark gelangt. An insgesamt zwölf Fahrzeugen wurden die Tankdeckel aufgebrochen, an einem Pkw schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein Radiobedienelement. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte den an Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560

