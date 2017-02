Stralendorf: Auto rutscht in Straßengraben

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr die K63 aus Görries in Richtung Stralendorf, als sein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge rutschte der Pkw in den etwa zwei Meter tiefen Straßengraben und blieb mit der Fahrzeugfront stecken. Der Mann konnte das Auto, an dem Totalschaden entstand, aus eigener Kraft verlassen, er blieb unverletzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen