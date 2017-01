Torgelow: Radlader gestohlen

In den Nachtstunden zum Freitag entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige aus einem verschlossenen Gebäude auf dem Gelände der

Beruflichen Schule in Torgelow einen Radlader. In dem betroffenen Gebäude werden gegenwärtig umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Für diese wurde unter anderem auch der entwendete (Mini-)Radlader genutzt. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf ca. 5.100 EUR geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Zeugenhinweisen nach. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen fuhr der Radlader von der Ueckermünder Straße, über die Karlsfelder Straße zumParkplatz des Netto-Supermarktes in der Albert-Einstein-Straße in Torgelow. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben bzw. weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.

