Boizenburg : Toter Flüchtling an der B 5 gefunden - Polizei ermittelt

Nach dem Fund eines toten Asylbewerbers aus Ghana an der Bundesstraße 5 bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei. Die Leiche des 33-Jährigen soll obduziert werden, um die Todesursache zu klären, wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Dienstag mitteilte. Vermutlich sei der Mann, der von einem Passanten am Sonntag in einem Gebüsch neben dem Radweg entdeckt wurde, an einem akuten gesundheitlichen Problem gestorben. Er wollte offenbar am Samstagabend mit einem Landsmann zu Fuß aus Lauenburg (Niedersachsen) in seine Unterkunft zurückkehren. Nach Angaben des Mannes habe der 33-Jährige plötzlich gesundheitliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Er habe ihn zurückgelassen und sei allein weitergegangen. Laut Polizei hat der Landsmann offensichtlich niemanden über diesen Vorfall informiert. Deshalb werde gegen ihn wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

