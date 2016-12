Velgast: Schmierereien an Bäckerfiliale

Zu einem Einsatz in der Ernst-Thälmann-Straße in Velgast wurden die Polizeibeamten des Polizeireviers Barth am 25.12.2016 gegen 17:30 Uhr gerufen. Dort stellte ein aufmerksamer Bürger Schmierereien an einem Mehrfamilienhaus mit integrierter Bäckerfiliale fest. Unbekannte Täter schmierten an die Außenfassade am Eingangsbereich des Objektes die Schriftzüge "WP", "NS Fotze" und "Heil" auf einer Größe von 2 x 2 m. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen im Polizeirevier Barth (Tel.: 038231/672224), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) mitzuteilen.

