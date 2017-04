Wesenberg: 20 000 Euro Schaden nach Brand in Gartenlaube 

Ein Brand in einem Gartenhaus in Wesenberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen Sachschaden von rund 20 000 Euro verursacht. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache am späten Dienstagabend ausgebrochen und habe das rund 45 Quadratmeter große Gebäude vollständig zerstört, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand.

