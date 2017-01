Wismar: Brand eines Sicherungskastens

Am 08.01.2017 gegen 20:30 Uhr kam es in der Poeler Straße in Wismar zu einem Brand in einem Sicherungskasten. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Eigentümer gab an, dass unmittelbar vor dem Brandausbruch die elektrischen Verbraucher geflackert hätten. Das Feuer konnte der Eigentümer mittels eines Feuerlöschers selbst schnell löschen, eine Gefahr für Personen oder angrenzende Wohnhäuser bestand nicht. Der Sachschaden beträgt ca.1000 EUR.

