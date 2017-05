Wöbbelin: Auto auf A 24 abgebrannt

Auf der BAB 24 bei Wöbbelin ist am Mittwochmittag ein Auto ausgebrannt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihren Angaben zufolge, habe es während der Fahrt plötzlich technische Probleme an ihrem Nissan gegeben. Als die Fahrerin das Auto anschließend auf der Standspur gestoppt hatte, geriet dieses in Brand. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Löscheinsatz. Die BAB 24 musste während der Löscharbeiten zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden.

