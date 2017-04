Woldegk: Zwei dreiste Betrugsversuche

In Petersdorf erhielt eine 80-Jährige gesterneinen Anruf, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 28.000 EUR im Lotto gewonnen habe. Sie würde einen Anruf mit Einzelheiten erhalten. Dieser erfolgte heute um die Mittagszeit. Ein Mann teilte ihr mit, dass sie 1000 EUR in iTunes-Gutscheinen erwerben müsse. Nach Übermittlung der Nummern würde ein Notar mit Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes dann den Gewinn zu ihr nach Hause bringen. Glücklicherweise ging die Seniorin nicht darauf ein und informierte die Polizei.

Im unweit entfernten Woldegk erhielt eine 77-Jährige den Anruf ihres angeblichen Neffen, der 7.000 EUR für den Kauf einer Eigentumswohnung benötigen würde. Als dem "Neffen" mitgeteilt wurde, dass kein Geld vorhanden war, wurde aufgelegt.

Die Polizei geht von reisenden Tätergruppen aus. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich aktuell das Gebiet südlich von Neubrandenburg im Visier der Täter befindet. Daher wird geraten: Bitte reden Sie mit Ihren Angehörigen und mahnen zur Vorsicht.