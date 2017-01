Zingst: Einbruch in Experimentarium - Auswirkungen noch unklar

Unbekannte sind am Wochenende in das Experimentarium in Zingst (Kreis Vorpommern-Rügen) - eines der Tourismusmagnete für Kinder in der Region - eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte, fehlt von den Einbrechern noch jede Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Täter in der Nacht zu Sonntag durch ein Fenster eingestiegen und hätten tragbare Computer und Bargeld gestohlen. Inwieweit der Diebstahl Auswirkungen auf die Öffnung der Einrichtung mit vielen Experimenten aus Wissenschaft und Technik hat, sei noch unklar. Am Wochenende sei mindestens ein weiterer Einbruch in dem Ostseeheilbad bekannt geworden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen