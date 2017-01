Züssow: Küchenbrand verletzt Mann schwer

Am Donnerstag kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Brand in Züssow. Nach ersten Erkenntnissen brach in einer Vierraumwohnung des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses ein Brand im Bereich der Küche aus. Im ganzen Wohnhaus kam es zu starker Rauchentwicklung, so dass ca. 30 bis 40 Personen evakuiert und zwischenzeitig im Gemeindehaus der Kirchgemeinde untergebracht werden mussten. Eine männliche Person wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus der brennenden Wohnung geborgen. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Neun weitere Personen wurden leicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Anklam hat am Brandort unmittelbar die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Noch in der Nacht kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Zur genauen Schadenshöhe und zur Brandursache können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

