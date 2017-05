Nun gegen Chung oder Pella : Alexander Zverev im Finale von Münchner Turnier

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Für den an Nummer drei gesetzten Zverev ist es nach einer hochkonzentrierten Vorstellung sein fünftes Finale auf der ATP-Tour. Bislang konnte der heute 20-Jährige 2016 in St. Petersburg und in diesem Jahr in Montpellier gewinnen. Zverev trifft im Finale des mit 540 310 Euro dotierten Sandplatzturniers entweder auf Hyeon Chung aus Südkorea oder den argentinischen Qualifikanten Guido Pella.

Mitteilung BMW Open Spielerfeld

Auslosung

Fakten zum Turnier

Ewige Siegerliste

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 15:27 Uhr