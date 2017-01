Dahlmeier Zweite : Biathletin Horchler mit Massenstart-Sieg in Antholz

vergrößern 1 von 2 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 2

«Ich hab ein paar Tränen verdrückt. Ich hab mir gesagt, ich versuch's einfach», sagte sie im ZDF nach ihrem unerwarteten Erfolg in der SüdtirolArena. «Ich habe meinen eigenen Herzschlag nicht mehr gehört, weil das Stadion gebebt hat.»

Die Winterbergerin sicherte sich damit das Ticket für die WM in Hochfilzen im Februar. Hinter Dahlmeier wurde die Tschechin Gabriela Koukalova Dritte. «Ich kann mich gut dran erinnern, wie ich das erste Rennen gewonnen habe. Das ist ganz was Besonderes», sagte Dahlmeier und freute sich mit ihrer Mannschaftkollegin.

Einen Tag nach ihrem Erfolg im Einzel vergab die lange Zeit in Führung liegende 23-Jährige ihren fünften Saisonerfolg durch zwei Fehlschüsse beim letzten Schießen, verteidigte aber das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin. «Ich habe gehofft, dass ich nach vorn komme, war mir aber nicht sicher. Dass es wirklich noch möglich ist, eine von den Beiden da vorne einzuholen, habe ich erst ganz am Ende gemerkt», sagte Dahlmeier, die auf der Zielgerade noch an Koukalova vorbei sprintete. Nadine Horchler dagegen legte mit einem fehlerfreien Schießen den Grundstein zu ihrem Sieg.

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 14:44 Uhr