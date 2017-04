«Nicht zu hoch bewerten» : BVB-Knockout mit denkwürdiger Vorgeschichte

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Thissen 1 von 2

Thomas Tuchel machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, stellte sich aber demonstrativ vor seine Mannschaft: «Wir haben uns bis vor acht Tagen komplett bereit gefühlt, dieses Viertelfinale zu gewinnen.»

«Die Vorzeichen haben sich aber auf dramatische Weise geändert», kommentierte der Dortmunder Trainer das Champions-League-Aus der Borussia beim 1:3 (0:2) in Monaco. Mit Verweis auf den Sprengstoffanschlag eine Woche zuvor auf den Teambus verweigerte er ein rein sportliches Resümee: «Man muss aufpassen, dass man diese beiden Spiele gegen Monaco nicht zu hoch bewertet und die Leistung als alleinigen Maßstab nimmt.»

Mehr noch als beim 2:3 im ersten Duell blieb die Borussia beim Rückspiel unter ihren Möglichkeiten. Selbst die emotionale Ansprache des überraschend erst kurz vor dem Anpfiff angereisten und am Arm verletzten Anschlag-Opfers Marc Bartra in der Kabine blieb ohne die gewünschte Wirkung. Wie der FC Bayern einen Tag zuvor bei Real Madrid verpasste auch der Revierclub den Halbfinal-Einzug. Damit ist die Weltmeisterliga erstmals seit 2009 nicht in der Runde der letzten vier Teams vertreten. Doch anders als die Münchner in der spanischen Hauptstadt blieben die Dortmunder im Fürstentum chancenlos. «Wir waren nicht hundertprozentig bereit», bekannte Torhüter Roman Bürki.

Schon auf dem kurzem Weg vom Hotel in das Stadion kehrten schmerzliche Erinnerungen zurück. Fast 20 Minuten mussten die Dortmunder aus unerklärlichen Gründen im Bus verharren, ehe die örtliche Polizei das Startzeichen gab. «Nachdem was uns passiert ist, gibt es kaum eine schlechtere Situation, als dass du wieder gemeinsam im Bus sitzt und es geht nicht los. Es war ein etwas beklemmendes Gefühl», klagte Tuchel, «alle hatten den gleichen Gedanken - und der ging nicht um Fußball.» Nach Einschätzung von Verteidiger Marcel Schmelzer hatte diese Panne jedoch keinen großen Einfluss auf die Partie: «Ich denke nicht, dass das eine Rolle gespielt hat.»

Ähnlich suboptimal wie die Anfahrt verlief der Spielbeginn. Bereits nach 17 Minuten lag der BVB durch die Treffer von Kylian Mbappé und Radamel Falcao vorentscheidend mit 0:2 zurück. «Für den Kopf ist es schwierig, so zu starten», kommentrierte Nationalstürmer Marco Reus, dessen zwischenzeitlicher Anschlusstreffer zum 1:2 in der 48. Minute nur kurz für neue Hoffnung sorgte. Ähnlich sah es Mittelfeldspieler Julian Weigl: «Die frühe Toren haben uns verunsichert.»

Möglicherweise war dieser kapitale Fehlstart auch dem Entschluss des Trainers geschuldet, den zuvor wochenlang verletzten Erik Durm ohne viel Spielpraxis in die Startelf zu beordern. So leitete Monaco seine ersten beiden Treffer über die vom 24-Jährigen besetzte Seite ein. Bereits nach einer knappen halben Stunde korrigierte Tuchel seine Aufstellung und brachte den offensiveren Ousmane Dembélé für Durm in die Partie. Der Fußball-Lehrer gab sich selbstkritisch: «Das Erik der Leidtragende war, nehme ich auf mich. Ich habe ihm das zugetraut, im Training hat er einen guten Eindruck gemacht.»

Viel Zeit, das bittere Aus zu verarbeiten, bleibt nicht. Bereits in Kürze stehen zwei weitere knifflige Auswärtsaufgaben an. Nur ein Sieg am Samstag bei Borussia Mönchengladbach dürfte die Chance erhöhen, im Bundesliga-Endspurt doch noch den dritten Rang und damit die als Saisonziel ausgegebene direkte Qualifikation für die Champions League zu schaffen. «Alle haben bei uns den Anspruch, auch nächstes Jahr wieder in diesem Wettbewerb zu spielen», sagte Schmelzer.

Nur vier Tage später reist die Borussia zum Pokal-Halbfinale nach München. Dort kommt es zum Duell der momentan im Frust vereinten internationalen Aushängeschilder des deutschen Fußballs. «Ich glaube, dass der Druck für die Bayern wesentlich größer ist als für uns», befand Schmelzer.

Sportdirektor Michael Zorc hofft, dass die Mannschaft möglichst schnell wieder zu sich selbst findet: «Die Explosion vor dem Hinspiel ist nicht in einer Woche oder in zwei Wochen verarbeitet. Aber das hilft ja nichts, wir spielen auch weiterhin im Drei-Tage-Rhythmus und müssen uns den Aufgaben stellen.»

