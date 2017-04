Rot für Rüdiger : 1:3 gegen Lazio: Dämpfer für AS Rom im Stadtderby

vergrößern 1 von 1 Foto: Riccardo De Luca 1 von 1

Damit lag die Roma in der Serie A neun Punkte hinter Rekordmeister Juventus Turin (84) auf Platz zwei der Liga. Rüdiger sah in der Nachspielzeit wegen Foulspiels Rot.

Lazio ging im Olympiastadion durch Baldé Diao Keita (12. Minute) in Führung. Einen Elfmeter nach einer vermutlichen Schwalbe verwandelte Daniele De Rossi (45.) zum Ausgleich. Dusan Basta brachte Lazio wieder in Führung (50.), und Keita machte mit seinem zweiten Treffer alles klar (85.). Lazio lag damit vor den Abendspielen am Sonntag mit 67 Punkten auf Platz vier der Serie A.

Spielergebnisse Serie A

Tabelle der Serie A

AS Rom zum Spiel

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 14:55 Uhr